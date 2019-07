O presidente da República Dominicana, Danilo Medina, anunciou nesta segunda-feira que não visa a reeleição no pleito de 2020, fechando a porta para uma polêmica reforma da Constituição que um setor do governo tentava impulsionar.

Em pronunciamento de aproximadamente 15 minutos feito no Palácio Nacional e exibido pela TV, Medina afirmou, sem ser plenamente explícito, que ao concluir o segundo mandato quer "sair à rua para caminhar como mais um cidadão e olhar nos olhos do povo com a satisfação do dever cumprido".