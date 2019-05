O novo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, afirmou nesta segunda-feira que a prioridade de seu governo é conseguir o cessar-fogo na região de Donbass, no leste do país, e que, para isso, está disposto a tomar "decisões complexas".

"Nossa prioridade é conseguir o cessar-fogo em Donbass", disse Zelenski no discurso de posse durante cerimônia solene no parlamento do país.