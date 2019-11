O presidente do Chile, Sebastián Piñera. EFE/Arquivo

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, não participará da Cúpula do Clima, a COP25, que será realizada a partir da próxima semana em Madri, embora seu país ocupe a presidência da reunião, que teve que ser transferida para a capital da Espanha por conta dos protestos sociais no país sul-americano.

A confirmação da ausência de Piñera foi feita nesta quarta-feira pela ministra do Meio Ambiente do Chile, Carolina Schmidt, durante café da manhã com a ministra da Transição Ecológica da Espanha, Teresa Ribera, onde deram detalhes da preparação da cúpula, que será realizada de 2 a 13 de dezembro.