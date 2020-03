O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Suíça. EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, garantiu nesta quarta-feira que o cancelamento ou mesmo o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, por causa do coronavírus, estão em debate neste momento.

O dirigente deu entrevista coletiva após a conclusão do segundo e último dia de reuniões do Comitê Executivo do COI.