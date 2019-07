O presidente do Irã, Hassan Rohani, afirmou que seu país é o "guardião da segurança" no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz e que não busca um aumento de tensão nesta região estratégica, apesar da captura de um petroleiro britânico.

"O Irã foi e será o principal guardião da segurança e da liberdade de navegação no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no Mar de Omã", ressaltou, segundo um comunicado da Presidência iraniana divulgado nesta terça-feira.