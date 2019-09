O presidente do Irã, Hassan Rohani, cobrou nesta quarta-feira que os países da Europa começem a cumprir com os compromissos do acordo nuclear de 2015, depois de ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, marcada paralelamente à Assembleia Geral da ONU, o líder iraniano fez a cobrança, de acordo com comunicado emitido pela própria Presidência do país asiático.