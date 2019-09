O presidente iraniano, Hassan Rohani, declarou nesta terça-feira que o Irã não manterá negociações bilaterais com os Estados Unidos e que, caso o goveno americano suspenda as sanções contra o país islâmico, haveria unicamente um diálogo multilateral com os demais membros do acordo nuclear de 2015.

"Já dissemos várias vezes, e repetimos: não temos a intenção de manter conversas bilaterais com os Estados Unidos. Nunca fizemos e nunca faremos isso", ressaltou o mandatário em discurso no Parlamento iraniano.