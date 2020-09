O presidente do Líbano, Michel Aoun, não escondeu nesta quinta-feira o descontentamento com o incêndio ocorrido no porto de Beirute, pouco mais de um mês após grande explosão no local, e admitiu até a possibilidade de uma sabotagem no incidente de hoje.

"Já não é aceitável que ocorram erros, sejam quais forem, que levem a incêndios desse tipo, sobretudo depois de uma catástrofe que provocou o primeiro incêndio", garantiu o chefe de Estado, em mensagem publicada no Twitter, pouco antes de reunião do Conselho Supremo de Defesa.