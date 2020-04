O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou nesta sexta-feira a prorrogação até 26 de abril das medidas de isolamento total no país, para seguir combatendo a propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Até o boletim mais recente divulgado pelas autoridades locais, são 199 casos de infeção confirmados, e oito mortes.

"Com as mesmas condições", destacou o chefe de governo no Twitter, o que implica a restrição de circulação de pessoas e veículos nas ruas ao longo das 24 horas do dia, com exceção para necessidades básicas e trabalho autorizado.

A determinação do isolamento total foi decretada pela primeira vez no Paraguai em 10 de março, e a partir daí, a cada prorrogação, houve endurecimento das medidas. O prazo atual acabaria neste domingo, mas Benítez já antecipou que a data será ampliada.

Ontem, o ministro da Educação, Eduardo Petta, chegou a afirmar à imprensa que considera improvável que as aulas presenciais sejam retomadas neste ano no país.