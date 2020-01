O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. EFE/Arquivo

As autoridades de saúde do Paraguai confirmaram nesta quarta-feira que o presidente Mario Abdo Benítez foi diagnosticado com dengue, um dia após suspender sua agenda mostrando sintomas da doença que atinge o país sul-americano e já deixou dois mortos este ano.

"Temos o resultado de testes de laboratório que confirmam que o presidente está com dengue", disse o ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, acrescentando que Abdo Benítez foi afetado pelo sorotipo 4, o que apresenta mais casos no país.