O presidente do parlamento da Tunísia, Mohamad Enneceur, de 85 anos, assumirá a chefia do Estado de forma interina após a morte nesta quinta-feira do presidente do país, Beji Caïd Essebsi.

Segundo a Constituição, Enneceur, cujo estado de saúde é delicado e recentemente foi internado, terá agora três meses para convocar e realizar eleições presidenciais que já estavam previstas para acontecer no final de novembro do ano passado.