O presidente do Parlamento do Irã, Ali Lariyani. EFE/Arquivo

O presidente do Parlamento do Irã, Ali Lariyani, deu positivo para o novo coronavírus e foi colocado em quarentena, assim como inúmeros integrante da casa legislativa, que informou nesta sexta-feira sobre o estado de saúde do líder.

O deputado foi submetido a teste depois de apresentar alguns sintomas, e logo que soube o resultado que confirmou o contágio, começou a receber tratamento, segundo nota divulgada.