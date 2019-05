O presidente do Peru, Martín Vizcarra, anunciou nesta quarta-feira que apresentará uma questão de confiança para aprovar uma reforma política bloqueada pelo partido fujimorista Força Popular, o que abre caminho para a dissolução constitucional do Congresso.

"O governo decidiu apresentar uma questão de confiança em relação às políticas de fortalecimento institucional e luta contra a corrupção", disse Vizcarra em um pronunciamento no Palácio de Governo, no qual estava acompanhado por ministros e pelos governadores de todas as províncias do país.