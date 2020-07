A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, revelou nesta quinta-feira que está com Covid-19 - doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 - e que permanecerá em quarentena.

A Bolívia, com cerca de 11 milhões de pessoas, já registrou 1.577 mortes e 42.984 casos positivos de Covid-19. Em vídeo divulgado em redes sociais, Áñez explicou que continuará trabalhando porque se sente bem e com forças, apesar de ter testado positivo no teste de coronavírus.