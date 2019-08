O presidente do Iraque, Barham Saleh, pediu neste sábado à comunidade internacional que julgue os membros do Estado Islâmico (EI) pelos crimes cometidos contra os yazidis, assim como ajuda para encontrar os quase três mil membros dessa comunidade que seguem desaparecidos cinco anos depois do ataque a Sinjar, no norte do país.

"Pedimos à comunidade internacional que julgue os grupos do EI pelos crimes que cometeram no Iraque, e especialmente os que chegam ao nível de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio", declarou Saleh em comunicado da presidência iraquiana.