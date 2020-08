O presidente do Líbano, Michel Aoun, aceitou a renúncia apresentada nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro, Hassan Diab, em conjunto com os demais membros do governo, e lhe pediu que continue no cargo interinamente, até a eleição de seus sucessores.

"O presidente Aoun agradeceu a Diab e aos ministros e lhes pediu que continuassem no cargo até que um novo governo fosse formado", informou a presidência por meio do Twitter.