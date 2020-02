O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir. EFE/Arquivo

O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, anunciou que chegou a um acordo com o líder da oposição armada, Riek Machar, para formar um governo de transição nesta quinta-feira, um dia antes do término do prazo estabelecido para a criação do novo gabinete como parte do acordo de paz de 2018.

Em pronunciamento televisionado, os dois líderes confirmaram o compromisso de formar um governo de unidade, no qual Machar será o vice-presidente e Kiir continuará como presidente, em conformidade com os acordos de paz assinados em setembro de 2018 para acabar com a guerra civil no país.