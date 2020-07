A atividade econômica na Argentina registrou em maio uma queda de 20,6% na comparação com o mesmo mês em 2019, um percentual que, embora alto, ficou abaixo dos 26,3% registrados no cálculo equivalente em abril, quando foram mais sentidos os efeitos das medidas de isolamento social adotadas pelo governo para conter o avanço do novo coronavírus.

Dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos do país (Indec) e que servem de prévia para a variação trimestral do Produto Interno Bruto (PIB) mostram também um crescimento de 10% da economia em relação ao mês anterior, refletindo a reabertura de fábricas e estabelecimentos comerciais e a flexibilização de quarentenas.