A primeira-dama do Lesoto, Maesaiah Thabane, foi detida nesta quarta-feira pela polícia do país e apontada como suspeita do assassinato da primeira mulher do marido, o primeiro-ministro, Thomas Thabane.

A mulher do premiê foi colocada sob custódia ao retornar de viagem da África do Sul, para onde havia fugido em 10 de janeiro, para evitar uma ordem de prisão.