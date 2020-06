O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, prestou depoimento nesta sexta-feira para o Ministério Público, para explicar as decisões tomadas ao longo da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, como ter isolado a região de Bérgamo, a mais afetada, imediatamente.

A promotora da cidade, Maria Cristina Rota, foi a responsável pelo interrogatório, realizado na sede do governo do país e que durou três horas. A conversa, segundo a representante do MP foi na questão de ouvir informação, sem qualquer atribuição de delitos.