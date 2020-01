O primeiro-ministro interino do Iraque, Adel Abdel Mahdi. EFE/Arquivo

O primeiro-ministro interino do Iraque, Adel Abdel Mahdi, afirmou nesta segunda-feira que, em meio a crise instaurada pelo acirramento das tensões no Oriente Médio, o exército do país está cada vez mais fortalecido.

"Se recordarmos hoje essas dificuldades, confirmamos que o exército iraquiano é mais forte do que antes e tem uma experiência suficiente e necessária", explicou o chefe de governo, durante ato pelo 99º aniversário da formação atual da força militar.