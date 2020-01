O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdel Mahdi, informou, por meio de telefonema dado nesta terça-feira, ao secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, o desejo do governo e do Parlamento do país da retirada das tropas internacionais do território, em meio a escalada de tensão no Oriente Médio.

O premiê garantiu afirmou que a medida visa manter a soberania do Iraque, segundo comunicado.