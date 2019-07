O primeiro-ministro do Kosovo, Ramush Haradinaj, apresentou nesta sexta-feira em Pristina sua renúncia, após ter sido convocado pelo Tribunal Especial de Crimes de Guerra no Kosovo na condição de suspeito.

"Apresento minha renúncia irrevogável do cargo de primeiro-ministro da República do Kosovo. O motivo é a convocação por parte das salas especializadas de Haia como suspeito", afirmou o ex-líder guerrilheiro em reunião de governo, segundo afirmou a edição digital do jornal "Koha Ditore".