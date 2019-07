A princesa Haya, uma das esposas do emir de Dubai, Mohammed Al Maktoum, que também é o atual primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, está refugiada em uma mansão de Londres e teme por sua vida por ter fugido do marido, informou nesta quarta-feira a emissora "BBC".

A filha do rei Hussein, de 45 anos, nascida na Jordânia e educada no Reino Unido, se casou com o xeque, de 69 anos, em 2004, se tornando assim sua sexta mulher.