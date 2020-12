As principais bolsas europeias, exceto a de Frankfurt, acumularam saldo negativo em 2020, prejudicadas pelos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, embora a ação dos bancos centrais e o desenvolvimento de vacinas tenham permitido recuperar parte das perdas registradas em fevereiro e março.

As bolsas de Londres, Madri e Paris, as únicas que abriram nesta quinta-feira, embora com horários reduzidos, terminaram o pregão com quedas de 1,45%, 0,99% e 0,86%, respectivamente. Já as de Frankfurt e Milão fecharam o ano ontem.