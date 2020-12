O procurador-geral do Texas, Ken Paxton. EFE/Arquivo

O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, pediu nesta terça-feira que a Suprema Corte dos Estados Unidos impeça quatro estados do país a certificar a vitória do candidato democrata, Joe Biden, nas eleições presidenciais realizadas em 3 de novembro.

O republicano dirigiu o processo contra Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wiscosin, todos, em que o ex-vice da gestão de Barack Obama se saiu vencedor na disputa com o atual presidente americano, Donald Trump.