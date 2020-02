O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, está pensando em renunciar após os tuítes do presidente Donald Trump, que ele recentemente confessou estar tornando-o "impossível" fazer seu trabalho.

O jornal "The Washington Post" informou na terça-feira que Barr já conversou com pessoas próximas a Trump sobre seus planos, de acordo com três autoridades que conversaram com jornalistas sob condição de anonimato.