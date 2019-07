As autoridades da Malásia detiveram nesta quinta-feira Riza Aziz, produtor do filme "O Lobo de Wall Street" e enteado do ex-primeiro-ministro Najib Razak, sob acusação de lavagem de dinheiro procedente da trama de corrupção do 1MDB.

O empresário foi chamado para prestar depoimento hoje na Comissão Anticorrupção da Malásia na sua sede, onde foi feita sua detenção, embora posteriormente foi posto em liberdade pagando fiança.