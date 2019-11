A polícia de Hong Kong proibiu neste sábado manifestações que havia autorizado anteriormente, depois de reprimir uma concentração não permitida, o que provocou confrontos com alguns grupos, que lançaram coquetéis molotov e pedras contra os agentes, que responderam com uso de gás lacrimogêneo.

No primeiro ato, no centro da cidade, foi convocado pelos 128 candidatos que se classificam como pró democracia e se apresentaram às eleições aos Conselhos Distritais, que acontecerão no fim de novembro, para a realização de comícios, após as autoridades proibirem um protesto no local.