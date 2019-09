A oposição extraparlamentar, que não conseguiu inscrever candidatos nas eleições municipais, diz que as acusações contra os integrantes do grupo são inventadas pelo governo. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Mais de 20 mil opositores do governo da Rússia se reuniram neste domingo no centro de Moscou para exigir a libertação de presos políticos, em particular dos ativistas detidos nos últimos meses por participar de protestos não autorizados.

Apesar da chuva, os opositores atenderam ao chamado do Partido Libertário, que convocou a manifestação, para pedir a liberdade de todos os ativistas presos pelas autoridades russas nos protestos. Quatro deles, que já deixaram a prisão, discursaram no ato.