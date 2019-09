Várias organizações sociais foram às ruas da Argentina nesta quarta-feira pedir ao presidente Mauricio Macri e ao Congresso a aprovação de uma lei para decretar situação de emergência alimentícia no país devido à delicada situação da economia.

Algumas das principais avenidas de Buenos Aires amanheceram lotadas, com milhares de pessoas que partiam de diferentes áreas da cidade rumo a dois principais pontos: o Ministério de Desenvolvimento Social e o Congresso. Na sede do Legislativo, deputados da oposição receberam representantes do movimento para coordenar a campanha para aprovar a lei.