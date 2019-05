O Partido Popular Europeu (PPE) e o Partido Socialista Europeu (PSE), as duas legendas hegemônicas na Europa, muito provavelmente serão as mais votadas nas eleições para o Parlamento Europeu, mas resta saber se a Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE) terá a terceira maior bancada e qual será o desempenho da extrema-direita.

De acordo com as últimas projeções, o PPE continuará a ser o mais votado, embora com menos representantes do que na composição anterior, com uma estimativa de 180 deputados (foram 217 em 2014). Os socialistas viriam a seguir, com 149 (186 no pleito anterior), também em retrocesso.