Em artigo escrito para a revista americana "The National Interest" devido ao 75º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta quinta-feira o Ocidente de distorcer a história da 2ª Guerra Mundial.

"Não importa o que alguns tentem provar agora. A União Soviética e o Exército Vermelho fizeram a maior e mais importante contribuição para a derrota do nazismo", enfatiza o artigo intitulado "As verdadeiras lições do 75º aniversário da 2ª Guerra Mundial".