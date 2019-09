O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou nesta quinta-feira os governantes do G7 ao país caso estejam interessados no retorno do governo russo ao grupo das principais economias do mundo, que voltaria ao formato do G8, do qual foi excluída em 2014 por causa da anexação ilegal da península ucraniana da Crimeia.

"O último G8 seria realizado na Rússia. Continuamos abertos e, se nossos parceiros quiserem vir, ficaremos encantados. Não fomos nós que adiamos (essa cúpula), e sim os nossos parceiros", ressaltou o mandatário russo no Fórum Econômico Oriental, realizado em Vladivostok.