O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou nesta quarta-feira o interesse do país em fortalecer os vínculos com a América Latina, ao receber no Kremlin as credenciais dos novos embaixadores de Brasil e de outros 17 países.

Na Sala Alexandre do Kremlinm, Putin, acompanhado de seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, dedicou palavras a cada um dos embaixadores destacados na Rússia.