O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destituiu nesta quinta-feira dois generais da polícia devido ao caso de tráfico de drogas contra o jornalista investigativo Ivan Golunov.

Golunov foi libertado na terça-feira sem acusações depois que o ministro do Interior, Vladimir Kolokoltsev, reconheceu a ausência de provas que demonstrassem a culpa do repórter do jornal digital "Meduza", um dos mais críticos ao Kremlin.