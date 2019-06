O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu nesta quinta-feira que as relações com os Estados Unidos se deterioram e são cada vez "piores", às vésperas de uma possível reunião no final de mês com o presidente americano, Donald Trump, durante a cúpula do Grupo dos Vinte (G20) em Osaka, no Japão.

Putin fez a declaração em entrevista ao canal de televisão "Mir", onde destacou que "nos últimos anos o atual governo (americano) tomou várias dezenas de decisões sobre sanções contra a Rússia".