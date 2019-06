A saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã desestabiliza a situação na região e põe em cheque o futuro do regime de não proliferação nuclear, declarou nesta sexta-feira o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"O abandono por parte dos Estados Unidos do Plano Conjunto de Ação, aprovado unanimemente pelo Conselho de Segurança da ONU em 2015, não só desestabiliza a situação na região, mas também é capaz de minar o regime de não proliferação nuclear", disse Putin durante a cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) em Biskek, Quirguistão.