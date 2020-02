Os presidentes da Rússia e Turquia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, conversaram nesta quarta-feira ao telefone sobre a situação na província de Idlib, na Síria, onde vários soldados turcos morreram nos últimos dias como resultado de um bombardeio sírio.

Em um comunicado, o Kremlin disse que os dois líderes discutiram "diferentes aspectos do acordo da crise síria, no contexto do aumento das tensões na zona de descalcificação de Idlib".