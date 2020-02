O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta sexta-feira o pagamento de 75 mil rublos (cerca de R$ 5 mil) aos veteranos de guerra com cidadania russa nos países bálticos, antes do 75º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, que será comemorado no dia 9 de maio.

De acordo com o decreto presidencial, o pagamento será feito em abril e maio, beneficiando veteranos russos residentes permanentemente na Estônia, Letônia e Lituânia, países com grandes minorias russas.