O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu neste domingo ao líder da Síria, Bashar al Assad, que vai continuar o apoiando na luta contra o terrorismo e na defesa da integridade territorial do país árabe por ocasião do 75º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.

"Tenho certeza que graças a nossos esforços conjuntos conseguiremos alcançar uma derrota definitiva contra as forças do terror em terra síria", afirma a mensagem de parabéns do presidente russo divulgada pelo Kremlin.