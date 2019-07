A Coreia do Norte advertiu os Estados Unidos nesta terça-feira que os exercícios militares conjuntos que Washington planeja realizar com a Coreia do Sul no próximo mês representariam uma "violação" dos compromissos bilaterais e afetariam o diálogo para o desarmamento.

Em comunicado do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano divulgado agência estatal "KCNA", o regime criticou essas manobras militares, em um momento em que Washington e Pyongyang discutem o reinício das suas conversas sobre desnuclearização.