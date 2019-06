O famoso espetáculo norte-coreano de ginástica em massa está temporariamente suspenso a partir desta segunda-feira, segundo confirmou uma agência de turismo que inclui esta atuação em seus pacotes, dias depois de o líder Kim Jong-un ter criticado a produção.

"A partir de hoje, foram suspensas as atuações de ginástica em massa e nossos contatos em Pyongyang não forneceram nenhuma razão oficial. No entanto, esperamos que as atuações sejam retomadas em breve", disse à Agência Efe em um e-mail um representante da Young Pioneer Tours (YPT), operadora com sede na China.