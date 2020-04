Conforme as estatísticas do Ministério da Saúde da Espanha, 3.401 pessoas se recuperaram da pandemia de ontem para hoje, o que eleva o total para 85.915. EFE/Quique García

O aumento diário de casos e mortes na Espanha por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, se manteve estável nesta quarta-feira, com 435 óbitos, e 4.211 infecções.

Assim, o país europeu alcançou um total de 208.389 casos, com 21.717 mortes. De acordo com o boletim divulgado pelas autoridades locais, o ritmo de contágios volta a ficar em 2%, como aconteceu nos últimos quatro dias, inclusive ontem, quando há uma tradicional alta, devido o atraso das notificações do fim de semana pelas comunidades autônomas locais.