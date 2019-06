Um tribunal da Hungria condenou nesta quinta-feira, em segunda e última instância, a prisão perpétua os quatro líderes da rede de traficantes responsáveis pela morte de 71 refugiados, encontrados asfixiados em um caminhão frigorífico abandonado na Áustria em 2015.

De acordo com a agência húngara "MTI", o Tribunal de Szeged, no sul do país, também decretou sentenças de pelo menos quatro anos de prisão por mais dez acusados deste crime.