Quatro militares morreram após a queda de um helicóptero Mi-8 das Forças Armadas da Ucrânia, no noroeste do país, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pela assessoria de imprensa do Exército ucraniano.

O acidente, cujas causas são desconhecidas, aconteceu no final da noite de ontem perto da cidade de Sestriatin, província de Rivne, de acordo com o comunicado militar publicado no Facebook.