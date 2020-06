O Departamento de Meteorologia da Índia já previu fortes tempestades em Bihar e em outros estados do norte e nordeste do país, que se deslocarão para outras regiões do leste do território nacional nos próximos dias. EFE/Arquivo

Pelo menos 83 pessoas morreram nesta quinta-feira devido à queda de raios no estado de Bihar, no norte da Índia, em tempestades acompanhadas de chuvas fortes, que também afetaram outras regiões com o início das monções.

As 83 mortes causadas pelas descargas atmosféricas ocorreram durante todo o dia em 23 distritos de Bihar. O mais afetado foi Gopalganj, localizado no noroeste da região, com 13 óbitos, segundo comunicado do Departamento de Gestão de Desastres do estado.