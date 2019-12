A rainha Elizabeth II durante a abertura dos trabalhos do Parlamento do Reino Unido, nesta quinta-feira. EFE/PARLAMENTO BRITÂNICO

A rainha Elizabeth II discursou nesta quinta-feira na abertura dos trabalhos do Parlamento do Reino Unido, após as eleições gerais que reconduziram Boris Johnson ao cargo de primeiro-ministro, e garantiu que o Brexit e o aumento dos recursos destinados ao sistema de saúde (NHS) estão entre as prioridades do governo.

O chamado "Discurso da Rainha" teve menos pompa que o habitual, com a substituição da carruagem para ir do Palácio de Buckingham até a sede parlamentar do país, por um carro. Elizabeth II foi acompanhada do príncipe Charles e leu um texto redigido pelo novo governo, que inclui mais de 20 projetos de lei.