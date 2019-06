A rainha Elizabeth II recebeu oficialmente nesta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no palácio de Buckingham, residência da família real, no começo da visita de Estado de três dias do governante americano ao Reino Unido.

O presidente e a primeira-dama, Melania Trump, chegaram aos jardins do palácio no helicóptero Marine One dos EUA, em um dia de calor e ligeiramente nublado na capital britânica, aonde foram recebidos pelo príncipe Charles e sua esposa Camilla.