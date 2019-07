As autoridades da República Democrática do Congo (RDC) confirmaram nesta quarta-feira a morte de um segundo caso de ebola detectado em Goma, capital da província do Kivu do Norte na qual vivem mais de um milhão de pessoas e que faz fronteira com a Ruanda.

A morte foi confirmada pelo professor Jean-Jacques Muyembe, o secretário que coordena há uma semana a resposta contra este surto que já deixou 1.811 mortes em 2.687 casos nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, segundo os últimos dados do governo congolês e da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 29 de julho.